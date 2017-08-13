Per il terzino sinistro sono tre i nomi sull lista di Corvino: Antonelli, Strinic e Stafylidis

Il terzino sinistro continua ad essere un obiettivo per la Fiorentina. Il Quotidiano Sportivo questa mattina segna i nomi

Capitolo terzino sinistro, detto di Antonelli, ma qui si torna al capitolo trattativa con il Milan resta valido l’interesse per Strinic. Il Napoli chiede 6 milioni, la cifra è trattabile. Otto milioni chiede invece l’Augusta per Kostas Stafylidis, che in Bundesliga si è guadagnato onore e fama, insieme alla sicura conferma nella nazionale del suo paese.

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