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Notizie Stafylidis Fiorentina

Mercato, Corvino punta due mediani: Stafylidis viola con 2 milioni, Roussillon in partenza dal Montpellier

03 gennaio 2018 10:38

Gazzetta, è Antonelli il favorito come nuovo terzino sinistro della Fiorentina. Strinic e Stafylidis alternative

14 agosto 2017 12:31

Per il terzino sinistro sono tre i nomi sull lista di Corvino: Antonelli, Strinic e Stafylidis

13 agosto 2017 11:00

Corriere dello Sport, da Strinic a Martins Indi fino a Stafylidis. Tutti i nomi per la fascia sinistra viola

11 agosto 2017 10:31

Nicolodi: "Stafylidīs adatto alla Serie A, è più propositivo di Maxi Olivera"

08 agosto 2017 15:48

Gianluca Di Marzio conferma: "La Fiorentina vuole Stafylidis, terzino sinistro classe 93. Interessava anche alla Roma"

08 agosto 2017 14:15

Dalla Germania, Fiorentina interessata a Kostas Stafylidis, terzino sinistro greco classe 93 dell'Augsburg

08 agosto 2017 12:15

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