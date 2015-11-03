Notizie Stafylidis Fiorentina

Mercato, Corvino punta due mediani: Stafylidis viola con 2 milioni, Roussillon in partenza dal Montpellier
03 gennaio 2018 10:38
Gazzetta, è Antonelli il favorito come nuovo terzino sinistro della Fiorentina. Strinic e Stafylidis alternative
14 agosto 2017 12:31
Per il terzino sinistro sono tre i nomi sull lista di Corvino: Antonelli, Strinic e Stafylidis
13 agosto 2017 11:00
Corriere dello Sport, da Strinic a Martins Indi fino a Stafylidis. Tutti i nomi per la fascia sinistra viola
11 agosto 2017 10:31
Nicolodi: "Stafylidīs adatto alla Serie A, è più propositivo di Maxi Olivera"
08 agosto 2017 15:48
Gianluca Di Marzio conferma: "La Fiorentina vuole Stafylidis, terzino sinistro classe 93. Interessava anche alla Roma"
08 agosto 2017 14:15
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