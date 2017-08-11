Corriere dello Sport, da Strinic a Martins Indi fino a Stafylidis. Tutti i nomi per la fascia sinistra viola
Fiorentina alla ricerca del terzino sinistro titolare, adesso bisognerà solo dare l'affondo giusto
A cura di Redazione Labaroviola
11 agosto 2017 10:31
Si lavora sempre per individuare un terzino sinistro: ai candidati Martins Indi, Ivan Strinic e Kostas Stafylidis aggiunge il danese Kristian Pedersen. Cholito Simeone, là davanti, resta l’uomo più seguito, ma prima c’è da sciogliere il rebus Nikola Kalinic: per il croato, oltre al Milan (che per il momento resta in silenzio), c’è anche l’Everton, pronto ad offrire 25 milioni alla Fiorentina.
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