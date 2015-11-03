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Notizie Martins Indi Fiorentina
Corriere dello Sport, da Strinic a Martins Indi fino a Stafylidis. Tutti i nomi per la fascia sinistra viola
11 agosto 2017 10:31
Repubblica, il nome nuovo per la difesa viola è quello di Martins Indi, il prezzo è di 8 milioni. Laxalt ormai defilato
10 agosto 2017 11:50
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Esplora l'archivio di Martins Indi
2017
Sett. 32
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