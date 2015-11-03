Labaro Viola

Notizie Martins Indi Fiorentina

Corriere dello Sport, da Strinic a Martins Indi fino a Stafylidis. Tutti i nomi per la fascia sinistra viola

11 agosto 2017 10:31

Repubblica, il nome nuovo per la difesa viola è quello di Martins Indi, il prezzo è di 8 milioni. Laxalt ormai defilato

10 agosto 2017 11:50

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