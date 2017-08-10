Repubblica, il nome nuovo per la difesa viola è quello di Martins Indi, il prezzo è di 8 milioni. Laxalt ormai defilato

Il calciatore olandese classe 92 di proprietà del Porto ha giocato l'ultima stagione in Premier League. Adesso si inserisce Corvino per lui

Per il reparto arretrato c’è il nome di Martins Indi, difensore centrale che all’occorrenza può giocare a sinistra. Di proprietà del Porto, il classe ’92 è in scadenza di contratto e nei giorni scorsi lo Stoke City, nel quale ha militato la passata stagione, aveva fatto un’offerta di 8 milioni di euro ai portoghesi. Adesso l’inserimento della Fiorentina, che comunque tiene aperte anche le piste Stafylidis (Augsburg) e Strinic (Napoli). In netto calo, invece, le quotazioni di Laxalt mentre è stato proposto ai viola Agustin Rogel, centrale classe ’97 del Club Nacional.

La Repubblica