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Repubblica, il nome nuovo per la difesa viola è quello di Martins Indi, il prezzo è di 8 milioni. Laxalt ormai defilato

Il calciatore olandese classe 92 di proprietà del Porto ha giocato l'ultima stagione in Premier League. Adesso si inserisce Corvino per lui

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 agosto 2017 11:50
Repubblica, il nome nuovo per la difesa viola è quello di Martins Indi, il prezzo è di 8 milioni. Laxalt ormai defilato -
Rassegna Stampa
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Per il reparto arretrato c’è il nome di Martins Indi, difensore centrale che all’occorrenza può giocare a sinistra. Di proprietà del Porto, il classe ’92 è in scadenza di contratto e nei giorni scorsi lo Stoke City, nel quale ha militato la passata stagione, aveva fatto un’offerta di 8 milioni di euro ai portoghesi. Adesso l’inserimento della Fiorentina, che comunque tiene aperte anche le piste Stafylidis (Augsburg) e Strinic (Napoli). In netto calo, invece, le quotazioni di Laxalt mentre è stato proposto ai viola Agustin Rogel, centrale classe ’97 del Club Nacional.
La Repubblica

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