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Notizie Strinic Fiorentina

Antonelli via dal Milan con l'arrivo di Strinic: la Fiorentina prenota il terzino rossonero

22 febbraio 2018 16:44

Snobbato dalla Fiorentina che gli preferì Biraghi. Adesso Strinic va al Milan a giugno gratis

06 febbraio 2018 16:28

Da Genova: buona notizie per la Samp, si svuota l'infermeria. Zapata e Strinic ok per la Fiorentina...

16 gennaio 2018 15:46

Strinic: "Ho scelto la Sampdoria per il suo gioco, avevo anche un'offerta della Fiorentina ma..."

25 novembre 2017 10:58

Ecco perchè la Fiorentina ha lasciato andare Strinic alla Sampdoria. Problema da 500 mila euro

20 novembre 2017 17:35

Retroscena Gazzetta, Strinic aveva chiesto alla Fiorentina un ingaggio da due milioni di euro l'anno

31 agosto 2017 10:58

Sfuma ufficialmente Strinic, va alla Sampdoria con Duvan Zapata per 22 milioni di euro complessivi

30 agosto 2017 23:38

TOMOVIC HA CHIESTO DI ESSERE CEDUTO. NON VUOLE PIÙ RESTARE A FIRENZE. STRINIC BLOCCATO DA OLIVERA

30 agosto 2017 22:29

Il Mattino: Fiorentina in vantaggio sulla Sampdoria nella corsa a Strinic

30 agosto 2017 12:30

Gazzetta, la Fiorentina vuole prendere Strinic come terzino sinistro solo se vende Maxi Olivera

30 agosto 2017 10:49

Sky Sport, non solo Giaccherini, la Fiorentina con il Napoli tratta anche Strinic

30 agosto 2017 03:15

Pedullà: "Il Napoli ha offerto Strinic alla Fiorentina ma per Corvino ha un prezzo alto. Per Tomovic zero offerte"

29 agosto 2017 16:10

Marchetti: "La difesa è il tallone d'Achille e Laurini non basta, Strinic nel mirino"

29 agosto 2017 12:17

Pedullà: "Laurini ha buone qualità ma il momento dei viola non lo aiuta. Strinic? Servono 4/5 mln"

28 agosto 2017 20:34

Ceccarini: "La Fiorentina sta pensando di tornare sul mercato, occhio a Strinic..."

28 agosto 2017 13:12

TMW: per la difesa torna di moda Strinic, e Corvino è già a Milano

28 agosto 2017 13:06

E intanto la Samp chiude per Strinic e Zapata: Ferrero porta a Genova i due ex obiettivi viola

26 agosto 2017 15:56

Il Mattino: Strinic alla Fiorentina? Prima il Napoli vuole che Ghoulam rinnovi

15 agosto 2017 12:54

Gazzetta: terzino sinistro, che problema. Strinic verrebbe ma spara alto, Antonelli dice no, Stafylidis costa troppo...

15 agosto 2017 12:15

Gazzetta, è Antonelli il favorito come nuovo terzino sinistro della Fiorentina. Strinic e Stafylidis alternative

14 agosto 2017 12:31

Per il terzino sinistro sono tre i nomi sull lista di Corvino: Antonelli, Strinic e Stafylidis

13 agosto 2017 11:00

Corriere dello Sport, da Strinic a Martins Indi fino a Stafylidis. Tutti i nomi per la fascia sinistra viola

11 agosto 2017 10:31

Il Mattino: Strinic non rientra più nei piani del Napoli, la Fiorentina ora è a un passo

10 agosto 2017 12:54

Bene, bene, Benassi. Colpo Fiorentina, 13 milioni al Torino. Adesso Strinic e Jesè Rodriguez

10 agosto 2017 11:14

Baiano: "Strinic profilo giusto, vorrei ancora Kalinic a Firenze. Jovetic lo vedo in due ruoli..."

09 agosto 2017 17:35

Offerta di 4 milioni della Fiorentina per Strinic, adesso decide il Napoli se accettare o meno

09 agosto 2017 09:41

La priorità per il terzino sinistro è Strinic del Napoli, Laxalt bloccato per questione tattiche dai viola

08 agosto 2017 17:53

Corriere fiorentino, bis di nomi per la fascia sinistra viola, Corvino tratta Laxalt e Strinic

08 agosto 2017 11:30

Gazzetta, la Fiorentina offre 4 milioni al Napoli per avere Strinic, potrebbe essere il nuovo terzino sinistro viola

08 agosto 2017 10:41

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