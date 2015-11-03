Notizie Strinic Fiorentina

Antonelli via dal Milan con l'arrivo di Strinic: la Fiorentina prenota il terzino rossonero
22 febbraio 2018 16:44
Snobbato dalla Fiorentina che gli preferì Biraghi. Adesso Strinic va al Milan a giugno gratis
06 febbraio 2018 16:28
Da Genova: buona notizie per la Samp, si svuota l'infermeria. Zapata e Strinic ok per la Fiorentina...
16 gennaio 2018 15:46
Strinic: "Ho scelto la Sampdoria per il suo gioco, avevo anche un'offerta della Fiorentina ma..."
25 novembre 2017 10:58
Ecco perchè la Fiorentina ha lasciato andare Strinic alla Sampdoria. Problema da 500 mila euro
20 novembre 2017 17:35
Retroscena Gazzetta, Strinic aveva chiesto alla Fiorentina un ingaggio da due milioni di euro l'anno
31 agosto 2017 10:58
Sfuma ufficialmente Strinic, va alla Sampdoria con Duvan Zapata per 22 milioni di euro complessivi
30 agosto 2017 23:38
TOMOVIC HA CHIESTO DI ESSERE CEDUTO. NON VUOLE PIÙ RESTARE A FIRENZE. STRINIC BLOCCATO DA OLIVERA
30 agosto 2017 22:29
Il Mattino: Fiorentina in vantaggio sulla Sampdoria nella corsa a Strinic
30 agosto 2017 12:30
Gazzetta, la Fiorentina vuole prendere Strinic come terzino sinistro solo se vende Maxi Olivera
30 agosto 2017 10:49
Sky Sport, non solo Giaccherini, la Fiorentina con il Napoli tratta anche Strinic
30 agosto 2017 03:15
Pedullà: "Il Napoli ha offerto Strinic alla Fiorentina ma per Corvino ha un prezzo alto. Per Tomovic zero offerte"
29 agosto 2017 16:10
Marchetti: "La difesa è il tallone d'Achille e Laurini non basta, Strinic nel mirino"
29 agosto 2017 12:17
Pedullà: "Laurini ha buone qualità ma il momento dei viola non lo aiuta. Strinic? Servono 4/5 mln"
28 agosto 2017 20:34
Ceccarini: "La Fiorentina sta pensando di tornare sul mercato, occhio a Strinic..."
28 agosto 2017 13:12
TMW: per la difesa torna di moda Strinic, e Corvino è già a Milano
28 agosto 2017 13:06
E intanto la Samp chiude per Strinic e Zapata: Ferrero porta a Genova i due ex obiettivi viola
26 agosto 2017 15:56
Il Mattino: Strinic alla Fiorentina? Prima il Napoli vuole che Ghoulam rinnovi
15 agosto 2017 12:54
Gazzetta: terzino sinistro, che problema. Strinic verrebbe ma spara alto, Antonelli dice no, Stafylidis costa troppo...
15 agosto 2017 12:15
Gazzetta, è Antonelli il favorito come nuovo terzino sinistro della Fiorentina. Strinic e Stafylidis alternative
14 agosto 2017 12:31
Per il terzino sinistro sono tre i nomi sull lista di Corvino: Antonelli, Strinic e Stafylidis
13 agosto 2017 11:00
Corriere dello Sport, da Strinic a Martins Indi fino a Stafylidis. Tutti i nomi per la fascia sinistra viola
11 agosto 2017 10:31
Il Mattino: Strinic non rientra più nei piani del Napoli, la Fiorentina ora è a un passo
10 agosto 2017 12:54
Bene, bene, Benassi. Colpo Fiorentina, 13 milioni al Torino. Adesso Strinic e Jesè Rodriguez
10 agosto 2017 11:14
Baiano: "Strinic profilo giusto, vorrei ancora Kalinic a Firenze. Jovetic lo vedo in due ruoli..."
09 agosto 2017 17:35
Offerta di 4 milioni della Fiorentina per Strinic, adesso decide il Napoli se accettare o meno
09 agosto 2017 09:41
La priorità per il terzino sinistro è Strinic del Napoli, Laxalt bloccato per questione tattiche dai viola
08 agosto 2017 17:53
Corriere fiorentino, bis di nomi per la fascia sinistra viola, Corvino tratta Laxalt e Strinic
08 agosto 2017 11:30
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