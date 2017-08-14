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Gazzetta, è Antonelli il favorito come nuovo terzino sinistro della Fiorentina. Strinic e Stafylidis alternative

Potrebbe davvero arrivare Luca Antonelli a Firenze nell'ambito dell'operazione Kalinic. Corvino però ha due alternative al terzino

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 agosto 2017 12:31
Gazzetta, è Antonelli il favorito come nuovo terzino sinistro della Fiorentina. Strinic e Stafylidis alternative -
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La Fiorentina continua a pensare ad Ivan Strinic come nuovo terzino sinistro. Così scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sull'argomento: "Per la corsia di sinistra si punta Antonelli (nell’affare Kalinic col Milan), le alternative sono Strinic del Napoli e Stafylidis terzino greco in forza all'Augsburg"

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