Antonelli via dal Milan con l'arrivo di Strinic: la Fiorentina prenota il terzino rossonero

PianetaMilan,it afferma che con Ivan Strinic promesso sposo del Milan (firmerà a parametro zero) e la conferma di Ricardo Rodriguez, il club rossonero è alla ricerca di una sistemazione per Luca Anton...

PianetaMilan,it afferma che con Ivan Strinic promesso sposo del Milan (firmerà a parametro zero) e la conferma di Ricardo Rodriguez, il club rossonero è alla ricerca di una sistemazione per Luca Antonelli. Secondo quanto riporta il portale, la Fiorentina sarebbe ancora fortemente interessata alle prestazioni dell’ex terzino sinistro del Genoa in vista della prossima stagione.