Offerta di 4 milioni della Fiorentina per Strinic, adesso decide il Napoli se accettare o meno

Secondo quanto riporta La Nazione sarebbe il terzino croato classe 87 il preferito dei viola, adesso la palla però passa al Napoli

Continua il pressing che la Fiorentina sta facendo con il Napoli per portare a Firenze Ivan Strinic. Il croato 30enne degli azzurri vuole lasciare il club partenopeo dove non ha trovato molto spazio e avrebbe dato il suo via libera al trasferimento in maglia viola. Adesso tutto è nelle mani del Napoli che sta valutando se accettare o meno l’offerta di 4 milioni fatta arrivare sul tavolo del ds Giuntoli.

La Nazione