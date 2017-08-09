Offerta di 4 milioni della Fiorentina per Strinic, adesso decide il Napoli se accettare o meno
Secondo quanto riporta La Nazione sarebbe il terzino croato classe 87 il preferito dei viola, adesso la palla però passa al Napoli
A cura di Redazione Labaroviola
09 agosto 2017 09:41
Continua il pressing che la Fiorentina sta facendo con il Napoli per portare a Firenze Ivan Strinic. Il croato 30enne degli azzurri vuole lasciare il club partenopeo dove non ha trovato molto spazio e avrebbe dato il suo via libera al trasferimento in maglia viola. Adesso tutto è nelle mani del Napoli che sta valutando se accettare o meno l’offerta di 4 milioni fatta arrivare sul tavolo del ds Giuntoli.
La Nazione