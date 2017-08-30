Gazzetta, la Fiorentina vuole prendere Strinic come terzino sinistro solo se vende Maxi Olivera

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport continuano le trattative della Fiorentina per Strinic che arriverà solo in caso di partenza di Olivera

Ultime ore del mercato della Fiorentina. Il primo obiettivo è quello relativo a Ivan Strinic del Napoli, anche se il primo approccio, di circa un mese fa, non è andato bene a causa della richiesta di ingaggio da parte del terzino da circa un milione e mezzo di euro. Un eventuale nuovo contatto è comunque vincolato alla contemporanea cessione di Maxi Olivera.

La Gazzetta dello Sport