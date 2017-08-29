Marchetti: "La difesa è il tallone d'Achille e Laurini non basta, Strinic nel mirino"

La Fiorentina, con molta probabilità, metterà a segno un altro colpo da qui a giovedì

Luca Marchetti, noto giornalista nonché esperto di mercato di Sky Sport, ha fatto il punto della situazione per quanto riguarda gli ultimi colpi che potrebbero accendere il mercato in queste battute finali, con un occhio di riguardo per la situazione della Fiorentina: "Che cosa può arrivare in Italia ancora dal mercato? La Fiorentina ha nella difesa il tallone di Achille e qualche altro colpo lo farà, almeno uno. Laurini non basta, si parla anche di Strinic".