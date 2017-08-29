Pedullà: "Il Napoli ha offerto Strinic alla Fiorentina ma per Corvino ha un prezzo alto. Per Tomovic zero offerte"

Dopo le ultime partite nessuno vuole Tomovic. Mati Fernandez potrebbe restare a Firenze" così Alfredo Pedullà a Radio Bruno

Alfredo Pedullà ha parlato a Radio Bruno sul mercato viola, queste le sue parole:

"Strinic è stato offerto alla Fiorentina ma ci sono perplessità sul prezzo e l’ingaggio, la Sampdoriainvece ci sta pensando.

Al momento la società viola non ha piste calde, poi nel mercato tutto può succedere. Mati Fernandez ha offerte dal Messico e dal Sudamerica, e ha un ingaggio elevato. Se dovesse rimanere a Firenze il problema sarebbe per lui, non per i viola. Tomovic? Non ci sono novità al momento, difficile qualche squadra s’interessi dopo le ultime negative prestazioni"