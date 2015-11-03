Notizie Mati Fernandez Fiorentina

La Fiorentina comunica di aver svincolato il contratto di Mati Fernandez. Firmerà per un club messicano
04 settembre 2017 21:29
Mati Fernandez ha accettato la cessione in Messico. Maxi Olivera ha detto no al Trabzonspor, resterà a Firenze
04 settembre 2017 15:28
Dal Messico: Mati Fernandez nel mirino del Necaxa
02 settembre 2017 12:52
Ag. Mati Fernandez: "È nettamente il più forte giocatore che ha la Fiorentina, come si fa a metterlo da parte?"
01 settembre 2017 18:37
TMW: Mati Fernandez è l'idea last minute per il centrocampo del Bologna
31 agosto 2017 14:18
Gazzetta, Mati Fernandez rifiuta tutte le destinazioni possibili. Vuole restare alla Fiorentina
31 agosto 2017 11:19
L'Atalanta sonda il terreno per Tomovic, Hellas Verona su Mati Fernandez. Anche Maxi Olivera può andare via
30 agosto 2017 10:13
Pedullà: "Il Napoli ha offerto Strinic alla Fiorentina ma per Corvino ha un prezzo alto. Per Tomovic zero offerte"
29 agosto 2017 16:10
La Nazione, la Fiorentina vuole vendere Mati Fernandez che però vuole restare a Firenze. Da Rebic 4 milioni
29 agosto 2017 10:42
DOPO I DISASTRI DI TOMOVIC IL NUOVO TERZINO DESTRO È LAURINI. CLAMOROSO DIETROFRONT SU MATI FERNANDEZ?
28 agosto 2017 14:10
La Fiorentina vuole cedere Mati Fernandez ma lui continua a rifiutare tutto. Potrebbe restare a Firenze
28 agosto 2017 12:05
Capitolo cessioni, Mati Fernandez va in Cile o in Messico. Dragowski e Babacar incedibili per la Fiorentina
27 agosto 2017 10:31
Corvino lavora alle cessioni di Mati Fernandez, Rebic, Baez e Schetino. Monte ingaggi diminuito di quasi 40 milioni
19 agosto 2017 10:18
Nazione, Baez va in prestito al Pescara. In uscita anche Mati Fernandez, Schetino e Rebic
18 agosto 2017 11:36
Corvino lavora anche sulle cessioni minori, da Mati Fernandez a Baez fino a Schetino e Rebic
12 agosto 2017 11:12
Dalla Spagna, Mati Fernandez potrebbe restare alla Fiorentina anche con il contratto in scadenza a giugno 2018
02 agosto 2017 23:33
Mati Fernandez, da partente certo a risorsa per il centrocampo
02 agosto 2017 12:44
Mati Fernandez lascerà la Fiorentina, il suo futuro in bilico tra Spagna e Cina
25 luglio 2017 19:44
Mati Fernandez in uscita dalla Fiorentina, per il cileno spunta l'ipotesi Betis Siviglia...
10 luglio 2017 15:57
Mati Fernandez è a Firenze con il suo agente, quale sarà il suo futuro?
06 luglio 2017 18:14
Mati Fernandez nel mirino del Colo Colo: il suo rientro a Firenze potrebbe essere solo un breve passaggio
25 maggio 2017 23:49
Montella vuole confermare Mati Fernandez al Milan, alla Fiorentina può arrivare 1 milioni di euro per il riscatto
17 maggio 2017 19:19
Mati Fernandez non rientra nei piani del Milan e il Colo Colo proverà a riportarlo a casa
13 aprile 2017 11:48
Mati Fernandez a giugno tornerà alla Fiorentina. Al Milan è stato flop totale
16 marzo 2017 14:29
Il passaggio di Mati Fernandez al Milan è sotto inchiesta, ma la Fiorentina può stare tranquilla...
11 settembre 2016 10:37
Parte malissimo l’avventura in rossonero per Mati Fernandez, lesione all’inguine in nazionale
07 settembre 2016 08:57
E adesso da Milano dipingono Mati Fernandez come un fenomeno "Tra Cruijff e Ronaldinho"
02 settembre 2016 10:45
Mati Fernandez in prestito con diritto di riscatto al Cagliari. Risparmiato un altro grande ingaggio
31 agosto 2016 13:34
Il Torino vuole Mati Fernandez, è fortemente richiesto da Mihajlovic
27 maggio 2016 11:31
La Fiorentina vuole Pavoletti, da Genova chiedono Mati Fernandez. A gennaio...
11 maggio 2016 09:07
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