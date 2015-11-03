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Notizie Mati Fernandez Fiorentina

La Fiorentina comunica di aver svincolato il contratto di Mati Fernandez. Firmerà per un club messicano

04 settembre 2017 21:29

Mati Fernandez ha accettato la cessione in Messico. Maxi Olivera ha detto no al Trabzonspor, resterà a Firenze

04 settembre 2017 15:28

Dal Messico: Mati Fernandez nel mirino del Necaxa

02 settembre 2017 12:52

Ag. Mati Fernandez: "È nettamente il più forte giocatore che ha la Fiorentina, come si fa a metterlo da parte?"

01 settembre 2017 18:37

TMW: Mati Fernandez è l'idea last minute per il centrocampo del Bologna

31 agosto 2017 14:18

Gazzetta, Mati Fernandez rifiuta tutte le destinazioni possibili. Vuole restare alla Fiorentina

31 agosto 2017 11:19

L'Atalanta sonda il terreno per Tomovic, Hellas Verona su Mati Fernandez. Anche Maxi Olivera può andare via

30 agosto 2017 10:13

Pedullà: "Il Napoli ha offerto Strinic alla Fiorentina ma per Corvino ha un prezzo alto. Per Tomovic zero offerte"

29 agosto 2017 16:10

La Nazione, la Fiorentina vuole vendere Mati Fernandez che però vuole restare a Firenze. Da Rebic 4 milioni

29 agosto 2017 10:42

DOPO I DISASTRI DI TOMOVIC IL NUOVO TERZINO DESTRO È LAURINI. CLAMOROSO DIETROFRONT SU MATI FERNANDEZ?

28 agosto 2017 14:10

La Fiorentina vuole cedere Mati Fernandez ma lui continua a rifiutare tutto. Potrebbe restare a Firenze

28 agosto 2017 12:05

Capitolo cessioni, Mati Fernandez va in Cile o in Messico. Dragowski e Babacar incedibili per la Fiorentina

27 agosto 2017 10:31

Corvino lavora alle cessioni di Mati Fernandez, Rebic, Baez e Schetino. Monte ingaggi diminuito di quasi 40 milioni

19 agosto 2017 10:18

Nazione, Baez va in prestito al Pescara. In uscita anche Mati Fernandez, Schetino e Rebic

18 agosto 2017 11:36

Corvino lavora anche sulle cessioni minori, da Mati Fernandez a Baez fino a Schetino e Rebic

12 agosto 2017 11:12

Dalla Spagna, Mati Fernandez potrebbe restare alla Fiorentina anche con il contratto in scadenza a giugno 2018

02 agosto 2017 23:33

Mati Fernandez, da partente certo a risorsa per il centrocampo

02 agosto 2017 12:44

Mati Fernandez lascerà la Fiorentina, il suo futuro in bilico tra Spagna e Cina

25 luglio 2017 19:44

Mati Fernandez in uscita dalla Fiorentina, per il cileno spunta l'ipotesi Betis Siviglia...

10 luglio 2017 15:57

Mati Fernandez è a Firenze con il suo agente, quale sarà il suo futuro?

06 luglio 2017 18:14

Mati Fernandez nel mirino del Colo Colo: il suo rientro a Firenze potrebbe essere solo un breve passaggio

25 maggio 2017 23:49

Montella vuole confermare Mati Fernandez al Milan, alla Fiorentina può arrivare 1 milioni di euro per il riscatto

17 maggio 2017 19:19

Mati Fernandez non rientra nei piani del Milan e il Colo Colo proverà a riportarlo a casa

13 aprile 2017 11:48

Mati Fernandez a giugno tornerà alla Fiorentina. Al Milan è stato flop totale

16 marzo 2017 14:29

Il passaggio di Mati Fernandez al Milan è sotto inchiesta, ma la Fiorentina può stare tranquilla...

11 settembre 2016 10:37

Parte malissimo l’avventura in rossonero per Mati Fernandez, lesione all’inguine in nazionale

07 settembre 2016 08:57

E adesso da Milano dipingono Mati Fernandez come un fenomeno "Tra Cruijff e Ronaldinho"

02 settembre 2016 10:45

Mati Fernandez in prestito con diritto di riscatto al Cagliari. Risparmiato un altro grande ingaggio

31 agosto 2016 13:34

Il Torino vuole Mati Fernandez, è fortemente richiesto da Mihajlovic

27 maggio 2016 11:31

La Fiorentina vuole Pavoletti, da Genova chiedono Mati Fernandez. A gennaio...

11 maggio 2016 09:07

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