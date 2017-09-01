Ag. Mati Fernandez: "È nettamente il più forte giocatore che ha la Fiorentina, come si fa a metterlo da parte?"

È stato vicino al Bologna che poi non lo ha voluto più prendere per via di alcune mancate cessioni" così il procuratore di Mati Fernandez a Radio Kiss Kiss

Graziano Battistini, uno dei procuratori di Mati Fernandez, ha parlato a Radio Kiss Kiss, queste le sue parole: “Poteva andare al Bologna, ma la squadra emiliana non ha concretizzato alcune uscite e non si é concluso nulla (Crisetig ndr). Penso che sia nettamente migliore rispetto a tutti i calciatori che giocano oggi nella Fiorentina, ci penserei tanto prima di metterlo da parte”.