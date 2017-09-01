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Ag. Mati Fernandez: "È nettamente il più forte giocatore che ha la Fiorentina, come si fa a metterlo da parte?"

È stato vicino al Bologna che poi non lo ha voluto più prendere per via di alcune mancate cessioni" così il procuratore di Mati Fernandez a Radio Kiss Kiss

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 settembre 2017 18:37
Ag. Mati Fernandez: "È nettamente il più forte giocatore che ha la Fiorentina, come si fa a metterlo da parte?" - Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Mati Fernandez
Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Mati Fernandez
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Graziano Battistini, uno dei procuratori di Mati Fernandez, ha parlato a Radio Kiss Kiss, queste le sue parole: “Poteva andare al Bologna, ma la squadra emiliana non ha concretizzato alcune uscite e non si é concluso nulla (Crisetig ndr). Penso che sia nettamente migliore rispetto a tutti i calciatori che giocano oggi nella Fiorentina, ci penserei tanto prima di metterlo da parte”.

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