Mati Fernandez è a Firenze con il suo agente, quale sarà il suo futuro?

Il centrocampista cileno ha ancora un anno di contratto con la Fiorentina, ma il suo futuro al momento resta incerto

Matias Fernandez, ultimato il periodo trascorso in prestito al Milan, ha fatto ritorno a Firenze insieme al suo agente, Santisteban, al fine di conoscere il suo futuro. Il centrocampista cileno ha ancora un anno di contratto con la Fiorentina ed ora non resta che capire cosa intenderà fare la società gigliata, se trattenere il giocatore e metterlo a disposizione di Stefano Pioli per la prossima stagione o se invece cederlo di nuovo in prestito oppure a titolo definitivo.