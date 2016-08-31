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Mati Fernandez in prestito con diritto di riscatto al Cagliari. Risparmiato un altro grande ingaggio

Altra cessione in casa viola, va via Mati Fernandez

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
31 agosto 2016 13:34
Mati Fernandez in prestito con diritto di riscatto al Cagliari. Risparmiato un altro grande ingaggio -
Calciomercato
Fiorentina
Mati Fernandez
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Altro esubero e altra cessione in casa Fiorentina, infatti è stato ceduto in prestito con diritto di riscatto il portoghese Mati Fernandez al Cagliari. La società viola risparmia un altro grande ingaggio (il cileno guadagnava 1 milioni netto a stagione) e libera un posto nella zona più avanzata del centrocampo.

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