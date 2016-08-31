Mati Fernandez in prestito con diritto di riscatto al Cagliari. Risparmiato un altro grande ingaggio

Altra cessione in casa viola, va via Mati Fernandez

Altro esubero e altra cessione in casa Fiorentina, infatti è stato ceduto in prestito con diritto di riscatto il portoghese Mati Fernandez al Cagliari. La società viola risparmia un altro grande ingaggio (il cileno guadagnava 1 milioni netto a stagione) e libera un posto nella zona più avanzata del centrocampo.