Gazzetta, Mati Fernandez rifiuta tutte le destinazioni possibili. Vuole restare alla Fiorentina

Guadagna 1,3 milioni di euro l'anno, per la società viola è un esubero ma il trequartista cileno vuole restare ancora a Firenze

Non solo Rebic. Anche Mati Fernandez è ai margini della rosa della Fiorentina e poco gradito anche al club, considerato l’ingaggio monstre dato che il cileno guadagna 1,3 milioni netti all'anno. Il cileno però ha rifiutato al momento ogni destinazione facendo indispettire la Fiorentina, che tutto vorrebbe tranne avere ancora a libro paga quel tipo di contratto.

La Gazzetta dello Sport