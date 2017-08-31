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Gazzetta, Mati Fernandez rifiuta tutte le destinazioni possibili. Vuole restare alla Fiorentina

Guadagna 1,3 milioni di euro l'anno, per la società viola è un esubero ma il trequartista cileno vuole restare ancora a Firenze

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
31 agosto 2017 11:19
Gazzetta, Mati Fernandez rifiuta tutte le destinazioni possibili. Vuole restare alla Fiorentina - Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Mati Fernandez
Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Mati Fernandez
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Non solo Rebic. Anche Mati Fernandez è ai margini della rosa della Fiorentina e poco gradito anche al club, considerato l’ingaggio monstre dato che il cileno guadagna 1,3 milioni netti all'anno. Il cileno però ha rifiutato al momento ogni destinazione facendo indispettire la Fiorentina, che tutto vorrebbe tranne avere ancora a libro paga quel tipo di contratto.

La Gazzetta dello Sport

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