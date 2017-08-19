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Corvino lavora alle cessioni di Mati Fernandez, Rebic, Baez e Schetino. Monte ingaggi diminuito di quasi 40 milioni

Oltre a quella di Kalinic ci sono altre quattro cessioni da completare. L'obiettivo della riduzione del monte ingaggi è quasi completato

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 agosto 2017 10:18
Corvino lavora alle cessioni di Mati Fernandez, Rebic, Baez e Schetino. Monte ingaggi diminuito di quasi 40 milioni - Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Mati Fernandez
Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Mati Fernandez
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In uscita dalla squadra viola, oltre a Kalinic, attenzione alle situazioni di Mati Fernandez, Rebic, Baez e Schetino. Il monte ingaggi della squadra è stato ridotto drasticamente rispetto al passato. Se con Gomez e Rossi la Fiorentina fino a due estati fa spendeva 77 milioni lordi di stipendi, adesso infatti siamo poco sopra ai 40. Così riporta questa mattina il Corriere fiorentino.

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