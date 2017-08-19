Corvino lavora alle cessioni di Mati Fernandez, Rebic, Baez e Schetino. Monte ingaggi diminuito di quasi 40 milioni

Oltre a quella di Kalinic ci sono altre quattro cessioni da completare. L'obiettivo della riduzione del monte ingaggi è quasi completato

In uscita dalla squadra viola, oltre a Kalinic, attenzione alle situazioni di Mati Fernandez, Rebic, Baez e Schetino. Il monte ingaggi della squadra è stato ridotto drasticamente rispetto al passato. Se con Gomez e Rossi la Fiorentina fino a due estati fa spendeva 77 milioni lordi di stipendi, adesso infatti siamo poco sopra ai 40. Così riporta questa mattina il Corriere fiorentino.