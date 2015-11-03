Labaro Viola

Notizie Schetino Fiorentina

Schetino torna in Uruguay all'Atletico Fenix. I viola l'avevano svincolato

18 settembre 2019 19:31

Schetino: "Sono molto contento dell'esordio dal primo minuto da titolare, non ho mai mollato"

06 maggio 2019 15:49

Ufficiale: Baez e Schetino al Cosenza in prestito

09 agosto 2018 16:10

Ufficiale: Andrés Schetino ceduto in prestito all'Esbjerg

26 agosto 2017 12:30

Corvino lavora alle cessioni di Mati Fernandez, Rebic, Baez e Schetino. Monte ingaggi diminuito di quasi 40 milioni

19 agosto 2017 10:18

Nazione, Baez va in prestito al Pescara. In uscita anche Mati Fernandez, Schetino e Rebic

18 agosto 2017 11:36

Corvino lavora anche sulle cessioni minori, da Mati Fernandez a Baez fino a Schetino e Rebic

12 agosto 2017 11:12

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