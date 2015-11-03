Notizie Schetino Fiorentina

Schetino torna in Uruguay all'Atletico Fenix. I viola l'avevano svincolato
18 settembre 2019 19:31
Schetino: "Sono molto contento dell'esordio dal primo minuto da titolare, non ho mai mollato"
06 maggio 2019 15:49
Ufficiale: Baez e Schetino al Cosenza in prestito
09 agosto 2018 16:10
Ufficiale: Andrés Schetino ceduto in prestito all'Esbjerg
26 agosto 2017 12:30
Corvino lavora alle cessioni di Mati Fernandez, Rebic, Baez e Schetino. Monte ingaggi diminuito di quasi 40 milioni
19 agosto 2017 10:18
Nazione, Baez va in prestito al Pescara. In uscita anche Mati Fernandez, Schetino e Rebic
18 agosto 2017 11:36
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