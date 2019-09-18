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Schetino torna in Uruguay all'Atletico Fenix. I viola l'avevano svincolato

Ora è ufficiale. Durante, la notte il Centro Atletico Fenix, squadra uruguaiana, ha ufficializzato l’acquisto di Andres Schetino

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 settembre 2019 19:31
Schetino torna in Uruguay all'Atletico Fenix. I viola l'avevano svincolato - Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Ora è ufficiale. Durante, la notte il Centro Atletico Fenix, squadra uruguaiana, ha ufficializzato l’acquisto di Andres Schetino. Il giocatore, arrivato nel Gennaio 2016 proprio dal Fenix , ha collezionato 0 presenze in 4 anni di Fiorentina. I viola avevano deciso di svincolarlo nei primi giorni di settembre ritenendolo non adatto all'attuale progetto.

 

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