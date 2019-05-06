Schetino: "Sono molto contento dell'esordio dal primo minuto da titolare, non ho mai mollato"

Andres Schetino, il centrocampista della Fiorentina in prestito al Cosenza in Serie B, ha giocato la sua prima gara da titolare ieri sera nella vittoria contro la Salernitana. L’uruguaiano è stato sch...

Andres Schetino, il centrocampista della Fiorentina in prestito al Cosenza in Serie B, ha giocato la sua prima gara da titolare ieri sera nella vittoria contro la Salernitana. L’uruguaiano è stato schierato nella posizione di difensore centrale, ruolo già ricoperto in carriera nell’esperienza al Siviglia Atlético.

Il calciatore è stato intervistato ai microfoni di Jonica Radio alla fine della sfida:

“Sono molto contento dell'esordio dal primo minuto, abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Sono felice anche della tanti sostenitori. Volevamo vincere. Sono disponibile in qualsiasi ruolo mi voglia mettere il mister. Voglio fare il mio meglio e dare una mano alla squadra. Ho trovato spazio a fine stagione, non ho mai mollato".

Futuro? "Non lo so, aspettiamo i prossimi mesi".