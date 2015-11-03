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Notizie Esordio Fiorentina

Harder: "Esordito con la maglia che ho sempre tifato e nello stadio che ho sempre sognato&#xfe0f;"

12 dicembre 2024 23:28

Rubino e l'emozione dell'esordio in Europa: "E' il giorno più bello della mia vita. Un sogno che si avvera"

29 novembre 2024 16:44

Corriere dello Sport: "Domani può essere il giorno dell'esordio di Colpani con la Fiorentina"

29 luglio 2024 10:22

Agudelo: "Che bello sentire quella sensazione del prato sotto le scarpe"

16 luglio 2020 13:11

Castrovilli: "Dedico l'esordio alla mia famiglia. Penso al presente, troverò una scuola di ballo a Firenze"

16 novembre 2019 00:09

Schetino: "Sono molto contento dell'esordio dal primo minuto da titolare, non ho mai mollato"

06 maggio 2019 15:49

Benassi: "Esordio in A indimenticabile, ma oggi sono più maturo. Ricordo quando Zanetti mi disse..."

15 febbraio 2019 13:31

Piccini: "Esordio in Viola meglio di giocare la Champions, è stato triste non poter rimanere. Se la Fiorentina chiamasse..."

14 novembre 2017 13:18

La gioia di Lo Faso: ''Felicissimo per esordio e vittoria. Grazie ai tifosi, ora testa a mercoledì''

23 ottobre 2017 17:53

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