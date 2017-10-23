La gioia di Lo Faso: ''Felicissimo per esordio e vittoria. Grazie ai tifosi, ora testa a mercoledì''

"Felicissimo per l'esordio in maglia viola e per la vittoria! Ringrazio tutti i tifosi e la gente che mi vuole bene per i messaggi. Adesso testa a mercoledì". Così Simone Lo Faso, sul suo profilo Inst...

"Felicissimo per l'esordio in maglia viola e per la vittoria! Ringrazio tutti i tifosi e la gente che mi vuole bene per i messaggi. Adesso testa a mercoledì". Così Simone Lo Faso, sul suo profilo Instagram. Il giovane calciatore viola ha celebrato il suo esordio postando una foto dell'ingresso in campo, per quello che è stato un debutto senza dubbio convincete.