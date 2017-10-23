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La gioia di Lo Faso: ''Felicissimo per esordio e vittoria. Grazie ai tifosi, ora testa a mercoledì''

"Felicissimo per l'esordio in maglia viola e per la vittoria! Ringrazio tutti i tifosi e la gente che mi vuole bene per i messaggi. Adesso testa a mercoledì". Così Simone Lo Faso, sul suo profilo Inst...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 ottobre 2017 17:53
La gioia di Lo Faso: ''Felicissimo per esordio e vittoria. Grazie ai tifosi, ora testa a mercoledì'' - Chiesa, Lo Faso
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"Felicissimo per l'esordio in maglia viola e per la vittoria! Ringrazio tutti i tifosi e la gente che mi vuole bene per i messaggi. Adesso testa a mercoledì". Così Simone Lo Faso, sul suo profilo Instagram. Il giovane calciatore viola ha celebrato il suo esordio postando una foto dell'ingresso in campo, per quello che è stato un debutto senza dubbio convincete.

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