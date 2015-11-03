Notizie Vittoria Fiorentina

Serie A femminile, trionfo viola, la Fiorentina vince 8-0 contro la Pink Bari.. i dettagli
05 febbraio 2019 21:20
Vittoria Astori e la foto di Davide sulla Gazzetta: "L'ha riconosciuto, appena lo ha visto..."
23 dicembre 2018 12:43
ACF, ISTITUITO FONDO SICUREZZA ECONOMICA PER VITTORIA ASTORI. SARÀ GESTITO DALLA FAMIGLIA
12 maggio 2018 13:48
Cara Francesca, cara Vittoria: lasciate che Firenze sia la vostra bellezza collaterale
18 marzo 2018 12:51
La gioia di Lo Faso: ''Felicissimo per esordio e vittoria. Grazie ai tifosi, ora testa a mercoledì''
23 ottobre 2017 17:53
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