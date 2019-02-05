Serie A femminile, trionfo viola, la Fiorentina vince 8-0 contro la Pink Bari.. i dettagli

Nel recupero della terza gionata netto successo della Fiorentina contro il Pink Bari. La squadra viola scavalca il Milan al secondo posto e si porta a 3 punti dalla capolista Juventus.La Fiorentina ha...

Nel recupero della terza gionata netto successo della Fiorentina contro il Pink Bari. La squadra viola scavalca il Milan al secondo posto e si porta a 3 punti dalla capolista Juventus.

La Fiorentina ha stravinto 8-0 contro il Pink Bari nel recupero della 3^ giornata della Serie A femminile. La squadra viola è al secondo posto in classifica, a meno 3 dalla Juventus capolista. Il Milan scavalcato, ora è terzo. Sempre più serrata la lotta al titolo nella Serie A femminile con tre squadre in 4 punti. La Juventus campione d’Italia in carica non intende abdicare e, dopo il successo di misura sulla Roma grazie a Bonansea, sabato affronterà un’insidiosa Atalanta che all’andata a Vinovo riuscì a bloccare le bianconere sull’1-1. La Fiorentina che ha strapazzato il Pink Bari 8-0, invece, affronterà in casa il Sassuolo di Piovani che l’anno scorso allenava il Brescia capace di arrivare a pari punti della Juventus perdendo il titolo soltanto ai calci di rigore nella partita spareggio. A questo punto è il Milan che deve dare risposte concrete. Dopo un inizio straordinario, la squadra di Carolina Morace ha perso un po’ di punti per strada con i pareggi contro Sassuolo, Florentia e Atalanta e, soprattutto, con la sconfitta alla seconda partita del girone di ritorno proprio contro le viola di Cincotta. Domenica per il posticipo della 16esima giornata ci saranno in campo proprio le rossonere che dal centro sportivo Vismara sfideranno il Verona. Un match dal sapore particolare e, soprattutto, una partita mai scontata. All’andata sotto un nubifragio la decise Valentina Giacinti, l’attaccante del Milan al momento capocannoniere del torneo con 17 gol, con il Verona che creò non pochi problemi alla squadra rossonera. L’appuntamento è per domenica 10 febbraio a partire dalle 12:30 su Sky Sport Serie A con Milan-Verona.

La classifica

Juventus 40, Fiorentina 37, Milan 36, Roma 26, Florentia 23, Sassuolo 19, Atalanta 19, Hellas Verona 16, Tavagnacco 16, ChievoVerona Valpo 10, Pink Bari 7, Orobica 5.

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