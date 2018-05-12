ACF, ISTITUITO FONDO SICUREZZA ECONOMICA PER VITTORIA ASTORI. SARÀ GESTITO DALLA FAMIGLIA

La ACF Fiorentina comunica la costituzione di un Trust denominato Davide Astori Trust a favore di Vittoria Astori. La costituzione del Trust ha lo scopo di contribuire alla sicurezza economica della p...

La ACF Fiorentina comunica la costituzione di un Trust denominato Davide Astori Trust a favore di Vittoria Astori. La costituzione del Trust ha lo scopo di contribuire alla sicurezza economica della piccola Vittoria. Il trust sarà supervisionato e gestito dalla famiglia Astori, insieme alla mamma Francesca. Con questo gesto siamo sicuri di interpretare anche a nome della squadra e dei tifosi l’affetto ed il rispetto di tutti quelli che hanno voluto bene a Davide.