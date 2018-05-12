ACF, ISTITUITO FONDO SICUREZZA ECONOMICA PER VITTORIA ASTORI. SARÀ GESTITO DALLA FAMIGLIA
La ACF Fiorentina comunica la costituzione di un Trust denominato Davide Astori Trust a favore di Vittoria Astori. La costituzione del Trust ha lo scopo di contribuire alla sicurezza economica della p...
A cura di Redazione Labaroviola
12 maggio 2018 13:48
La ACF Fiorentina comunica la costituzione di un Trust denominato Davide Astori Trust a favore di Vittoria Astori. La costituzione del Trust ha lo scopo di contribuire alla sicurezza economica della piccola Vittoria. Il trust sarà supervisionato e gestito dalla famiglia Astori, insieme alla mamma Francesca. Con questo gesto siamo sicuri di interpretare anche a nome della squadra e dei tifosi l’affetto ed il rispetto di tutti quelli che hanno voluto bene a Davide.