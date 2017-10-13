Bigica: ''Vittoria importante anche grazie ad un grande Cerofolini. Dobbiamo arrivare almeno ai play off...''

Il mister della Fiorentina Primavera Bigica ha parlato nel post partita della sfida contro la Roma a Rai Sport: “E’ una vittoria molto importante. Abbiamo avuto anche fortuna, e la bravura di un grand...

Il mister della Fiorentina Primavera Bigica ha parlato nel post partita della sfida contro la Roma a Rai Sport: “E’ una vittoria molto importante. Abbiamo avuto anche fortuna, e la bravura di un grande portiere come Cerofolini che ha fatto benissimo. Abbiamo sbagliato anche tanti gol, stiamo crescendo, e abbiamo voglia sempre di fare la prestazione. Oggi siamo contenti di questo successo arrivato con la prestazione. Siamo in testa, ora godiamoci questo risultato. L’obiettivo? La società mi ha detto che dobbiamo arrivare ai play off, veniamo da una finale scudetto. Sarà difficile far bene come l’anno scorso, ma ci dobbiamo provare. Sono orgoglioso di essere il tecnico di questa Fiorentina. Ora l’Inter? Vogliamo riscattare quella finale, ma ci penseremo più avanti.”.