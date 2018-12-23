Vittoria Astori e la foto di Davide sulla Gazzetta: "L'ha riconosciuto, appena lo ha visto..."
Bellissimo il retroscena raccontato queata mattina dal Corriere della Sera:"Vittoria, la bimba, è biondissima e bellissima. Ha due anni e mezzo. L’altro giorno il nonno Renna stava sfogliando la Gazze...
A cura di Redazione Labaroviola
23 dicembre 2018 12:43
Bellissimo il retroscena raccontato queata mattina dal Corriere della Sera:
"Vittoria, la bimba, è biondissima e bellissima. Ha due anni e mezzo. L’altro giorno il nonno Renna stava sfogliando la Gazzetta dello Sport, c’era una vecchia foto di Pasqual che abbracciava Astori. Vittoria sorride e, serena come sono sereni solo i bambini, dice: «Quello è il mio papà».