Vittoria Astori e la foto di Davide sulla Gazzetta: "L'ha riconosciuto, appena lo ha visto..."

Bellissimo il retroscena raccontato queata mattina dal Corriere della Sera:"Vittoria, la bimba, è biondissima e bellissima. Ha due anni e mezzo. L’altro giorno il nonno Renna stava sfogliando la Gazze...

A cura di Redazione Labaroviola 23 dicembre 2018 12:43

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