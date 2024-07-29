Corriere dello Sport: "Domani può essere il giorno dell'esordio di Colpani con la Fiorentina"
Nell'amichevole di domani contro l'Hull City, Andrea Colpani nuovo acquisto della Fiorentina, potrebbe fare il suo esordio in maglia viola
È cominciata da pochi giorni l'avventura di Andrea Colpani con la Fiorentina. Il centrocampista, dopo i controlli eseguiti giovedì, è partito per l'Inghilterra il giorno successivo per incontrare i compagni, assistere come spettatore alle due partite amichevoli e fare le prime corse leggere. Ieri c'è stata la prima sessione di allenamento con i nuovi compagni di squadra.
Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, nell'allenamento di ieri Colpani indossava una pettorina verde e, durante un esercizio, era l'unico a distribuire il pallone ai compagni. Un'indicazione significativa che colloca Colpani al centro del gioco di Palladino, proprio come avveniva a Monza.
Il suo ruolo, nel modulo 3-4-2-1, sarà quello di agire alle spalle dell'attaccante, e già da domani, nell'amichevole dei viola contro l'Hull City, Palladino potrebbe impiegarlo per alcuni minuti. Tuttavia, la possibilità di vederlo in campo dal primo minuto è ancora remota, poiché 'Il Flaco' è appena entrato a far parte della squadra e ha svolto la preparazione separatamente con il Monza di Alessandro Nesta.
CdS: "Settimana decisiva per Tessmann alla Fiorentina"
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