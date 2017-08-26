Ufficiale: Andrés Schetino ceduto in prestito all'Esbjerg
Il centrocampista uruguaiano classe '94 si trasferisce così in Danimarca con la formula del prestito con diritto di riscatto
A cura di Redazione Labaroviola
26 agosto 2017 12:30
ACF Fiorentina, attraverso il sito ufficiale violachannel.tv, comunica ufficialmente di aver ceduto il giovane centrocampista uruguaiano Andrés Schetino. Questo il comunicato della società gigliata: "La Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo con diritto di riscatto, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Andrés Schetino all’Esbjerg FB"