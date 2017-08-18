Nazione, Baez va in prestito al Pescara. In uscita anche Mati Fernandez, Schetino e Rebic

Non solo entrate in casa viola. Il direttore generale Corvino lavora anche sulle cessioni. Baez è un'operazione di scambio con il Pescara dopo Biraghi

Secondo quanto riportato dalla Nazione Jaime Baez è sempre più vicino al Pescara dove approderà in prestito, un' operazione quasi di scambio dopo l'operazione proprio con il Pescara per portare Cristiano Biraghi in viola. In uscita dalla Fiorentina ci sono anche Mati Fernandez, Schetino e Rebic.