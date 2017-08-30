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L'Atalanta sonda il terreno per Tomovic, Hellas Verona su Mati Fernandez. Anche Maxi Olivera può andare via

Capitolo uscite di casa viola, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport Stadio qualcosa si muove per tutti gli esuberi

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 agosto 2017 10:13
L'Atalanta sonda il terreno per Tomovic, Hellas Verona su Mati Fernandez. Anche Maxi Olivera può andare via - Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Nenad Tomovic piace all’Atalanta, mentre Mati Fernandez è in bilico tra il ritorno in Sudamerica e il prestito all’Hellas Verona. Capitolo Maxi Olivera: un paio di club si sono interessati all’esterno sinistro uruguayano e qualcosa potrebbe muoversi concretamente da qui alle 23 di di domani. Khouma Babacar infine è un giocatore sul quale la Fiorentina vuole continuare a puntare.
Corriere dello Sport Stadio

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