Mati Fernandez ha accettato la cessione in Messico. Maxi Olivera ha detto no al Trabzonspor, resterà a Firenze

Secondo quanto riportato da Sportitalia è giunta al capolinea l'avventura di Mati Fernandez a Firenze. Maxi Olivera invece...

Secondo quanto riportato da Sportitalia,

Mati Fernandez sarà ceduto dalla Fiorentina e andrà a giocare in Messico al Necaxa dopo che anche la società viola ha dato il via libera all'operazione. Niente Trabzonspor invece per Maxi Olivera visto che lo stesso calciatore ha rifiutato il trasferimento nel campionato turco.