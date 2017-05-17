Montella vuole confermare Mati Fernandez al Milan, alla Fiorentina può arrivare 1 milioni di euro per il riscatto

Il cartellino rimane di proprietà della Fiorentina, il Colo Colo lo rivorebbe portare in patria, ma il Milan e Montella...

Arrivato proprio nell'ultimo giorno di mercato, a pochi minuti dal gong finale, in prestito dalla Fiorentina per 900.000 euro, Mati Fernandez si è ritagliato uno spazio importante in questo finale di stagione al Milan. Il futuro del cileno è ancora tutto da scrivere ma calciomercato.com ha raccolto importanti dettagli direttamente dal Wyscout forum di Torino.

Nove anni al Colo Colo non si dimenticano facilmente. Lì Mati ha mosso i primi passi, è diventato quel giocatore che in Cile tanto apprezzano. Un legame molto forte, tanto che i bianconeri di Santiago del Cile sono in forte pressing con gli agenti per quello che sarebbe un ritorno romantico. Non solo, anche alcuni club della MLS hanno preso informazioni.

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, il Milan può esercitare il diritto di riscatto dalla Fiorentina per 1 milione di euro. Montella ha già dato il suo assenso alla società, convinto che l'esperienza del 'Pajarito' possa essere molto utile soprattutto in caso di qualificazione in Europa League. Questa sera il suo agente Alejandro Santisteban sarà a Milano per parlare con Mati Fernandez, una visita anche per decidere la sua prossima destinazione tra una permanenza in rossonero e il richiamo di casa.

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