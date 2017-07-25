Mati Fernandez lascerà la Fiorentina, il suo futuro in bilico tra Spagna e Cina

Il centrocampista cileno si trova a Valencia in attesa di fare chiarezza sul suo immediato futuro

Il futuro di Matias Fernandez sembra sempre più lontano da Firenze. Infatti, stando a quanto riportato dal portale CDF, pare che il centrocampista cileno si trovi al momento in Spagna, per la precisone a Valencia, al fine di fare chiarezza sul suo immediato futuro. Stando alle indiscrezioni il giocatore sarebbe infatti finito nel mirino degli spagnoli che, di conseguenza, sembrano disposti ad incontrare l'entourage del giocatore al fine di definire i termini di un possibile accordo. Sullo sfondo, tuttavia, resta vivo l'interesse del Levante, fresco di promozione nella massima serie spagnola, mentre non è da scartare nemmeno l'ipotesi di un trasferimento in Cina.