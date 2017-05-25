Mati Fernandez nel mirino del Colo Colo: il suo rientro a Firenze potrebbe essere solo un breve passaggio
Il cileno tornerà alla Fiorentina una volta concluso il periodo di prestito al Milan
A cura di Redazione Labaroviola
25 maggio 2017 23:49
Mati Fernandez rientrerà alla Fiorentina al termine del prestito annuale che lo ha portato a vestire la maglia del Milan ma, tuttavia, il suo potrebbe essere solo un breve passaggio. Infatti, secondo quanto riportato da Fox Sport, pare che il centrocampista cileno sia finito nel mirino del Colo Colo, cioè la squadra che lo ha lanciato nel grande calcio.