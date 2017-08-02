Dalla Spagna, Mati Fernandez potrebbe restare alla Fiorentina anche con il contratto in scadenza a giugno 2018
A sorpresa potrebbe ancora rimanere in maglia viola Mati Fernandez. Nell'ultima stagione ha giocato in prestito nel Milan di Vincenzo Montella
A cura di Redazione Labaroviola
02 agosto 2017 23:33
Secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo "As" il centrocampista cileno della Fiorentina Mati Fernandez, tornato dalla stagione in prestito al Milan e nella squadra viola si dal ritiro di Moena, potrebbe restare ancora a sorpresa a Firenze nella prossima stagione. Dopo tanti addii potrebbe essere lui il jolly del centrocampo viola anche se ha il contratto in scadenza nel prossimo giugno.