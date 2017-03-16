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Mati Fernandez a giugno tornerà alla Fiorentina. Al Milan è stato flop totale

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Mati Fernandez a giugno tornerà alla Fiorentina. Al Milan è stato flop totale

Redazione

16 Marzo · 15:29

Aggiornamento: 16 Marzo 2017 · 15:29

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Secondo quanto riportato da As Chile, il Milan non riscatterà Mati Fernandez: colpa dei troppi infortuni che hanno colpito il cileno in questa stagione. Il giocatore sarà costretto, quindi, a tornare alla Fiorentin: la prossima estate Pantaelo Corvino dovrà trovare un altro acquirente per il cileno, con il contratto in scadenza nel 2018. Il trequartista cileno ha giocato la miseria di 92 minuti in tutta la stagione per un insieme di 5 presenze totali, un vero e proprio flop. E pensare che inizialmente a Milano pensavano di aver preso un grande giocatore..

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