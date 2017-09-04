La Fiorentina comunica di aver svincolato il contratto di Mati Fernandez. Firmerà per un club messicano
Il trequartista cileno non è più un giocatore della Fiorentina. È arrivata la nota ufficiale del club viola. Giocherà in Messico
A cura di Redazione Labaroviola
04 settembre 2017 21:29
Adesso è ufficiale, Mati Fernandez non è più un della Fiorentina. Questo il comunicato appena diramato dalla società viola:
"ACF Fiorentina comunica di aver risolto consensualmente il contratto con Matias Ariel Fernandez (classe ’86) per permettere al calciatore di trasferirsi al Club Necaxa, Società appartenente alla Federazione messicana dove la finestra di mercato estivo è attualmente aperta."