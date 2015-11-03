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Notizie Messico Fiorentina

L'ex giocatore della Fiorentina, Carlos Salcedo, è stato accusato dalla madre di essere colpevole dell'omicidio della sorella

05 luglio 2024 10:40

Dal Messico sicuri: "La Fiorentina ha intavolato una trattativa col Cruz Azul per Uriel Antuna"

28 giugno 2024 22:28

Beltran felice per i gol in nazionale: "La gioia di vestire questa casacca è inspiegabile"

23 marzo 2024 21:05

Dalla Turchia: "Fiorentina interessata a Carlos Rodriguez, centrocampista della nazionale messicana"

26 giugno 2023 20:36

Adani risponde a chi voleva una telecronaca senza emozioni: "Ha parlato Messi, io ho solo trasferito"

27 novembre 2022 23:46

Julian Alvarez cambia l'Argentina, è il più grande rimpianto della Fiorentina. A dicembre era viola

26 novembre 2022 22:17

Zurkowski poco considerato anche con la Polonia, zero minuti giocati, snobbato anche nei cambi

22 novembre 2022 19:14

Dal Messico: Fiorentina in pole per Vasquez. Il Genoa chiede 10 milioni per il difensore

15 aprile 2022 22:05

Salcedo: "Andare a giocare alla Fiorentina è stata la cosa migliore. Ho imparato tanto"

14 maggio 2020 19:10

Rebic e Salcedo fanno faville ai Mondiali. Quanti rimpianti per la Fiorentina!

17 giugno 2018 18:58

Scandalo Messico: festino a base di escort dopo la partita della nazionale, nei guai anche un ex viola...

06 giugno 2018 19:04

La Fiorentina comunica di aver svincolato il contratto di Mati Fernandez. Firmerà per un club messicano

04 settembre 2017 21:29

Salcedo: "È un sogno vestire la maglia della Fiorentina"

04 ottobre 2016 12:07

Salcedo: "Ho scelto la Fiorentina perché è tra i top club in Europa, grande onore giocare con Zarate, Tello e Mati"

22 agosto 2016 12:21

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