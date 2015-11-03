Notizie Messico Fiorentina

L'ex giocatore della Fiorentina, Carlos Salcedo, è stato accusato dalla madre di essere colpevole dell'omicidio della sorella
05 luglio 2024 10:40
Dal Messico sicuri: "La Fiorentina ha intavolato una trattativa col Cruz Azul per Uriel Antuna"
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26 giugno 2023 20:36
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27 novembre 2022 23:46
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Salcedo: "Andare a giocare alla Fiorentina è stata la cosa migliore. Ho imparato tanto"
14 maggio 2020 19:10
Rebic e Salcedo fanno faville ai Mondiali. Quanti rimpianti per la Fiorentina!
17 giugno 2018 18:58
Scandalo Messico: festino a base di escort dopo la partita della nazionale, nei guai anche un ex viola...
06 giugno 2018 19:04
La Fiorentina comunica di aver svincolato il contratto di Mati Fernandez. Firmerà per un club messicano
04 settembre 2017 21:29
Salcedo: "È un sogno vestire la maglia della Fiorentina"
04 ottobre 2016 12:07
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