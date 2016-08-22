Salcedo: "Ho scelto la Fiorentina perché è tra i top club in Europa, grande onore giocare con Zarate, Tello e Mati"

Salcedo saluta così il Messico: "Non potevo dire no a questa grande opportunità

Il nuovo acquisto della Fiorentina Carlos Salcedo ha parlato nella notte ai media messicani riguardo il suo passaggio alla Fiorentina, queste le sue parole:

"La Fiorentina è uno dei club più forti in Europa. C'erano altre offerte, ma parlando anche con l'allenatore Almeyda ho scelto il più adatto alle mie caratteristiche. Come avevo programmato, vado in Italia. Ho scelto la Fiorentina perché gioca in un campionato che mi piace. Gioca in 3 competizioni, avrò l'opportunità per giocare. Conosco l'allenatore e la situazione. Rafa Marquez? Si, mi prenderò il tempo per parlare con Marquez, con cui ho avuto a che fare a proposito del campionato italiano.

Vado ad imparare da grandi compagni, sarò come una spugna. Starò accanto a Zarate, Tello e Matias Fernandez, giocatori molto importanti nelle loro selezioni. Il calcio italiano era nei miei obiettivi. Metto tutto nelle mani di Dio, lui sa come fare e dirà se ho fatto la scelta giusta”