Notizie Salcedo Fiorentina

Terribile lutto per l'ex Fiorentina Salcedo, assassinata la sorella durante un tentativo di rapina
02 luglio 2024 12:51
(FOTO) Il difensore messicano, ed ex giocatore viola Salcedo, diventa un modello. Il racconto
23 ottobre 2020 13:13
Salcedo: "Andare a giocare alla Fiorentina è stata la cosa migliore. Ho imparato tanto"
14 maggio 2020 19:10
Salcedo: "Volevo restare ma Corvino non volle aumentarmi l'ingaggio. Sogno di tornare alla Fiorentina"
21 aprile 2020 12:02
eSerieA, domani super Lirola torna in campo: tra gli avversari ci sono Simeone e Kulusevski
17 aprile 2020 19:11
La stampa messicana incorona l'ex viola Salcedo, è lui il miglior difensore della nazionale
24 giugno 2018 13:05
Rebic e Salcedo fanno faville ai Mondiali. Quanti rimpianti per la Fiorentina!
17 giugno 2018 18:58
Salcedo: "Dopo la scomparsa di Astori vedo la vita diversamente. Non importa se salto il mondiale..."
04 maggio 2018 17:13
Ufficiale, Carlos Salcedo è un nuovo giocatore dell'Eintracht Francoforte (FOTO)
13 giugno 2017 18:30
Dal Messico sono sicuri: imminente la firma di Salcedo con l'Eintracht Francoforte
13 giugno 2017 11:46
Dopo Tello e Salcedo la Fiorentina decide di non riscattare nemmeno De Maio. Tornerà all'Anderlecht
01 giugno 2017 13:27
La Fiorentina ha deciso di non riscattare Salcedo, lui si guarda intorno: "Voglio giocare ancora in Europa"
30 maggio 2017 16:27
Salcedo: a breve la decisione sul riscatto. Potrebbe tornare in Messico
20 maggio 2017 12:16
La difesa tentenna, Paulo Sousa rispolvera Salcedo.
28 aprile 2017 11:19
Il contratto di Acerbi scade nel 2018, la Fiorentina in pole per prenderlo
06 aprile 2017 12:28
Foto: Salcedo mostra la ferita dopo esser uscito infortunato in nazionale...
29 marzo 2017 10:45
Salcedo: "Non voglio rimanere a vita nella Fiorentina perché voglio giocare la Champions"
28 marzo 2017 17:16
Salcedo via da Firenze? Una bufala...
28 marzo 2017 12:03
Salcedo sempre più lontano da Firenze: non sarà riscattato
27 marzo 2017 20:20
Nazione: Salcedo riscattato, la cifra da versare entro il 31 maggio
08 marzo 2017 09:48
Verso l'Udinese: Tomovic nettamente favorito su Salcedo
09 febbraio 2017 12:17
Caso Salcedo, la Fiorentina ha perdonato il calciatore. E il riscatto sembra cosa certa...
28 gennaio 2017 11:24
CAOS SALCEDO. FIORENTINA E GIOCATORE SMENTISCONO INTERVISTA MA AUDIO INCHIODA IL DIFENSORE
27 gennaio 2017 13:42
Salcedo: "Non mi fanno giocare perché non c'è ancora accordo per il mio riscatto"
27 gennaio 2017 11:36
Salcedo: "Voglio essere riscattato e raggiungere la Champions League con la Fiorentina"
04 gennaio 2017 17:23
Salcedo: "Voglio vincere una coppa a Firenze. Il mio sogno? Essere riscattato dalla Fiorentina"
27 dicembre 2016 12:25
Salcedo: "Sapevamo che sarebbe stata dura, non so se andrò a Roma.."
15 dicembre 2016 22:45
Salcedo verrà riscattato per altri 6 milioni. I soldi però non saranno quelli del budget futuro ma...
19 novembre 2016 11:16
Zarate si ricarica e torna a disposizione di Sousa, Salcedo anticipa il suo ritorno. Kalinic..
14 novembre 2016 10:55
Convocati: ci sono Salcedo e Berna, chance per Hagi in corsa?
25 ottobre 2016 16:38
Salcedo: "È un sogno vestire la maglia della Fiorentina"
04 ottobre 2016 12:07
È Salcedo la rivelazione in difesa, sarà presto titolare fisso. I milioni per il riscatto a giugno...
27 settembre 2016 09:27
Salcedo: "Dovevamo segnare, ma buon pari. Ho seguito Sousa"
16 settembre 2016 15:04
Salcedo si presenta: "Io come Marquez. Odio perdere, Gonzalo mi ha detto..."
29 agosto 2016 17:26
Salcedo: "Tifosi, chiamatemi El Titan. Ecco chi mi ha soprannominato"
23 agosto 2016 16:18
Visite mediche in corso per Salcedo. Poi firma sul contratto e primo allenamento con la squadra
23 agosto 2016 11:08
Salcedo: "Ho scelto la Fiorentina perché è tra i top club in Europa, grande onore giocare con Zarate, Tello e Mati"
22 agosto 2016 12:21
Dio, twitter, Thiago Silva e la bella Andrea: scopriamo "El Titan" Salcedo
21 agosto 2016 16:34
UFFICIALE, COLPO A SORPRESA DELLA FIORENTINA, ARRIVA IL DIFENSORE MESSICANO SALCEDO
21 agosto 2016 10:24
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