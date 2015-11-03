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Notizie Salcedo Fiorentina

Terribile lutto per l'ex Fiorentina Salcedo, assassinata la sorella durante un tentativo di rapina

02 luglio 2024 12:51

(FOTO) Il difensore messicano, ed ex giocatore viola Salcedo, diventa un modello. Il racconto

23 ottobre 2020 13:13

Salcedo: "Andare a giocare alla Fiorentina è stata la cosa migliore. Ho imparato tanto"

14 maggio 2020 19:10

Salcedo: "Volevo restare ma Corvino non volle aumentarmi l'ingaggio. Sogno di tornare alla Fiorentina"

21 aprile 2020 12:02

eSerieA, domani super Lirola torna in campo: tra gli avversari ci sono Simeone e Kulusevski

17 aprile 2020 19:11

La stampa messicana incorona l'ex viola Salcedo, è lui il miglior difensore della nazionale

24 giugno 2018 13:05

Rebic e Salcedo fanno faville ai Mondiali. Quanti rimpianti per la Fiorentina!

17 giugno 2018 18:58

Salcedo: "Dopo la scomparsa di Astori vedo la vita diversamente. Non importa se salto il mondiale..."

04 maggio 2018 17:13

Ufficiale, Carlos Salcedo è un nuovo giocatore dell'Eintracht Francoforte (FOTO)

13 giugno 2017 18:30

Dal Messico sono sicuri: imminente la firma di Salcedo con l'Eintracht Francoforte

13 giugno 2017 11:46

Dopo Tello e Salcedo la Fiorentina decide di non riscattare nemmeno De Maio. Tornerà all'Anderlecht

01 giugno 2017 13:27

La Fiorentina ha deciso di non riscattare Salcedo, lui si guarda intorno: "Voglio giocare ancora in Europa"

30 maggio 2017 16:27

Salcedo: a breve la decisione sul riscatto. Potrebbe tornare in Messico

20 maggio 2017 12:16

La difesa tentenna, Paulo Sousa rispolvera Salcedo.

28 aprile 2017 11:19

Il contratto di Acerbi scade nel 2018, la Fiorentina in pole per prenderlo

06 aprile 2017 12:28

Foto: Salcedo mostra la ferita dopo esser uscito infortunato in nazionale...

29 marzo 2017 10:45

Salcedo: "Non voglio rimanere a vita nella Fiorentina perché voglio giocare la Champions"

28 marzo 2017 17:16

Salcedo via da Firenze? Una bufala...

28 marzo 2017 12:03

Salcedo sempre più lontano da Firenze: non sarà riscattato

27 marzo 2017 20:20

Nazione: Salcedo riscattato, la cifra da versare entro il 31 maggio

08 marzo 2017 09:48

Verso l'Udinese: Tomovic nettamente favorito su Salcedo

09 febbraio 2017 12:17

Caso Salcedo, la Fiorentina ha perdonato il calciatore. E il riscatto sembra cosa certa...

28 gennaio 2017 11:24

CAOS SALCEDO. FIORENTINA E GIOCATORE SMENTISCONO INTERVISTA MA AUDIO INCHIODA IL DIFENSORE

27 gennaio 2017 13:42

Salcedo: "Non mi fanno giocare perché non c'è ancora accordo per il mio riscatto"

27 gennaio 2017 11:36

Salcedo: "Voglio essere riscattato e raggiungere la Champions League con la Fiorentina"

04 gennaio 2017 17:23

Salcedo: "Voglio vincere una coppa a Firenze. Il mio sogno? Essere riscattato dalla Fiorentina"

27 dicembre 2016 12:25

Salcedo: "Sapevamo che sarebbe stata dura, non so se andrò a Roma.."

15 dicembre 2016 22:45

Salcedo verrà riscattato per altri 6 milioni. I soldi però non saranno quelli del budget futuro ma...

19 novembre 2016 11:16

Zarate si ricarica e torna a disposizione di Sousa, Salcedo anticipa il suo ritorno. Kalinic..

14 novembre 2016 10:55

Convocati: ci sono Salcedo e Berna, chance per Hagi in corsa?

25 ottobre 2016 16:38

Salcedo: "È un sogno vestire la maglia della Fiorentina"

04 ottobre 2016 12:07

È Salcedo la rivelazione in difesa, sarà presto titolare fisso. I milioni per il riscatto a giugno...

27 settembre 2016 09:27

Salcedo: "Dovevamo segnare, ma buon pari. Ho seguito Sousa"

16 settembre 2016 15:04

Salcedo si presenta: "Io come Marquez. Odio perdere, Gonzalo mi ha detto..."

29 agosto 2016 17:26

Salcedo: "Tifosi, chiamatemi El Titan. Ecco chi mi ha soprannominato"

23 agosto 2016 16:18

Visite mediche in corso per Salcedo. Poi firma sul contratto e primo allenamento con la squadra

23 agosto 2016 11:08

Salcedo: "Ho scelto la Fiorentina perché è tra i top club in Europa, grande onore giocare con Zarate, Tello e Mati"

22 agosto 2016 12:21

Dio, twitter, Thiago Silva e la bella Andrea: scopriamo "El Titan" Salcedo

21 agosto 2016 16:34

UFFICIALE, COLPO A SORPRESA DELLA FIORENTINA, ARRIVA IL DIFENSORE MESSICANO SALCEDO

21 agosto 2016 10:24

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