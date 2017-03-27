Salcedo sempre più lontano da Firenze: non sarà riscattato

A riportare l'indiscrezione è il portale Informador.mx

Secondo quanto riportato da Informador.mx pare che il futuro del difensore messicano Carlos Salcedo sia sempre più lontano da Firenze. Infatti, stando alle indiscrezioni, la Fiorentina avrebbe già informato il Chivas della sua intenzione di non esercitare il diritto di riscatto che le consentirebbe di assicurarsi le prestazioni del messicano classe '93. Salcedo, di conseguenza, dovrebbe far ritorno proprio al Chivas al termine della stagione.