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Salcedo sempre più lontano da Firenze: non sarà riscattato

A riportare l'indiscrezione è il portale Informador.mx

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 marzo 2017 20:20
Salcedo sempre più lontano da Firenze: non sarà riscattato - Firenze, stadio Artemio Franchi, 23.02.2017, Fiorentina-Borussia, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 23.02.2017, Fiorentina-Borussia, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Secondo quanto riportato da Informador.mx pare che il futuro del difensore messicano Carlos Salcedo sia sempre più lontano da Firenze. Infatti, stando alle indiscrezioni, la Fiorentina avrebbe già informato il Chivas della sua intenzione di non esercitare il diritto di riscatto che le consentirebbe di assicurarsi le prestazioni del messicano classe '93. Salcedo, di conseguenza, dovrebbe far ritorno proprio al Chivas al termine della stagione.

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