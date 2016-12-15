Salcedo: "Sapevamo che sarebbe stata dura, non so se andrò a Roma.."
Nel post partita ha parlato in mixed zone Carlos Salcedo. Queste le sue parole: "Credo che la squadra abbia sofferto all'inizio per l'intensità con cui è parito il Genoa. Poi andando avanti siamo cres...
Nel post partita ha parlato in mixed zone Carlos Salcedo. Queste le sue parole: "Credo che la squadra abbia sofferto all'inizio per l'intensità con cui è parito il Genoa. Poi andando avanti siamo cresciuti in spirito di combattività. Un'occasione persa? Si sapevamo che con i tre punti col Genoa potevamo sorpassare l'Atalanta per poi cercare di superare la Lazio incontrandola domenica. Sapevamo delle difficoltà di questa partita, soprattutto sapevamo che col Genoa dopo un gol avremmo trovato difficoltà ad andare in porta. Io a Roma anche se squalificato? Deciderà il mister se andrò comunque con la squadra o la guarderò in tv da Firenze".