Salcedo: "Sapevamo che sarebbe stata dura, non so se andrò a Roma.."

Nel post partita ha parlato in mixed zone Carlos Salcedo. Queste le sue parole: "Credo che la squadra abbia sofferto all'inizio per l'intensità con cui è parito il Genoa. Poi andando avanti siamo cres...

A cura di Redazione Labaroviola 15 dicembre 2016 22:45

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