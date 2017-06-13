Dal Messico sono sicuri: imminente la firma di Salcedo con l'Eintracht Francoforte

Secondo i media messicani il difensore a breve dovrebbe recarsi in Germania per sostenere le visite mediche e apporre la firma sul contratto

Secondo quanto riporta Record.com.mx pare che l'avventura di Carlos Salcedo con la maglia della Fiorentina sia ormai giunta ai titoli di coda. Infatti, stando alle indiscrezioni che emergono dai media messicani, il difensore avrebbe quasi raggiunto l'accordo con l'Eintracht Francoforte. Le visite mediche e la firma sul contratto potrebbero avvenire nelle prossime ore.