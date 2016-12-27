Salcedo: "Voglio vincere una coppa a Firenze. Il mio sogno? Essere riscattato dalla Fiorentina"

Sono arrivato qui per impormi ma devo convincere tutti. Voglio rimanere a lungo alla Fiorentina

Il difensore messicano della Fiorentina, Carlos Salcedo, ha rilasciato una lunga intervista disponibile sulle pagine dell'edizione odierna del Corriere dello Sport Stadio:

"Vorrei vincere una coppa a Firenze e punto di rimanere a lungo alla Fiorentina, visto che sono arrivato per impormi anche in Europa. Sogno di essere riscattato, ma devo convincere tutti. Vincere subito qualcosa sarebbe una vera gioia. In Europa League affronteremo il Borussia Moenchengladbach e ho chiesto informazioni sui nostri avversari al Chicharito Hernandez e a Marco Fabian. Prendiamo più gol rispetto a prima? Dobbiamo migliorare e insistere nel curare sempre tutti i dettagli. Il mio idolo è Fabio Cannavaro, mentre penso che Icardi sia il giocatore più pericoloso della Serie A".