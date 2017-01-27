Salcedo: "Non mi fanno giocare perché non c'è ancora accordo per il mio riscatto"

La Fiorentina e il Chivas stanno trattando per il riscatto. La società viola ha dato la sua disponibilità a farmi restare" così ha parlato Carlos Salcedo

Carlos Salcedo ha parlato a Fox Sport Radio, svelando il motivo del suo mandato impiego nelle ultime giornate, queste le sue parole: "Se non sto più giocando nelle ultime partite è a causa della trattativa tra Fiorentina e Chivas per il mio riscatto. Adesso il mio agente è a Firenze e stiamo cercando un accordo che soddisfi le tre parti in causa. I viola hanno dato la loro disponibilità a farmi restare. Mi sto allenando per dare il massimo sia con la Fiorentina che con la Nazionale messicana" così ha parlato Carlos Salcedo.