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Salcedo: a breve la decisione sul riscatto. Potrebbe tornare in Messico

Il difensore messicano è arrivato a Firenze nella scorsa estate dal Chivas Guadalajara attraverso la formula del prestito

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 maggio 2017 12:16
Salcedo: a breve la decisione sul riscatto. Potrebbe tornare in Messico - Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del QS pare che le prossime settimane saranno decisive per il futuro di Carlos Salcedo, difensore messicano arrivato a Firenze nella scorsa estate dal Chivas Guadalajara attraverso la formula del prestito. È proprio del prestito, e quindi dell'eventuale riscatto, che in casa Fiorentina si discuterà a breve e, stando alle indiscrezioni, non sarebbe da escludere la possibilità di un ritorno in patria del difensore già al termine della stagione.

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