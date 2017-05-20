Salcedo: a breve la decisione sul riscatto. Potrebbe tornare in Messico
Il difensore messicano è arrivato a Firenze nella scorsa estate dal Chivas Guadalajara attraverso la formula del prestito
A cura di Redazione Labaroviola
20 maggio 2017 12:16
Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del QS pare che le prossime settimane saranno decisive per il futuro di Carlos Salcedo, difensore messicano arrivato a Firenze nella scorsa estate dal Chivas Guadalajara attraverso la formula del prestito. È proprio del prestito, e quindi dell'eventuale riscatto, che in casa Fiorentina si discuterà a breve e, stando alle indiscrezioni, non sarebbe da escludere la possibilità di un ritorno in patria del difensore già al termine della stagione.