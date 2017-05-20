Salcedo: a breve la decisione sul riscatto. Potrebbe tornare in Messico

Il difensore messicano è arrivato a Firenze nella scorsa estate dal Chivas Guadalajara attraverso la formula del prestito

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del QS pare che le prossime settimane saranno decisive per il futuro di Carlos Salcedo, difensore messicano arrivato a Firenze nella scorsa estate dal Chivas Guadalajara attraverso la formula del prestito. È proprio del prestito, e quindi dell'eventuale riscatto, che in casa Fiorentina si discuterà a breve e, stando alle indiscrezioni, non sarebbe da escludere la possibilità di un ritorno in patria del difensore già al termine della stagione.