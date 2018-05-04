Salcedo: "Dopo la scomparsa di Astori vedo la vita diversamente. Non importa se salto il mondiale..."

Carlos Salcedo, in forza al Francoforte dopo la stagione scorsa in maglia viola, ha parlato ai media del suo paese dell'infortunio alla clavicola che, probabilmente, gli farà saltare Russia 2018: “Que...

Carlos Salcedo, in forza al Francoforte dopo la stagione scorsa in maglia viola, ha parlato ai media del suo paese dell'infortunio alla clavicola che, probabilmente, gli farà saltare Russia 2018: “Quello che è successo ad Astori mi ha fatto vedere la vita in modo diverso e non prendere le cose troppo sul serio. L’infortunio alla fine non è niente, sarò molto felice se potrò prendere parte al Mondiale, ma se così non sarà ho ancora tanti anni di carriera davanti. Non è così per Davide, quello che gli è accaduto fa male, soprattutto pensando alla sua famiglia. Il giorno della sua morte è stato molto triste, mi ha colpito, non ci potevo credere, mi ha fatto capire quanto sia fortunato”.