Salcedo: "Voglio essere riscattato e raggiungere la Champions League con la Fiorentina"
Le parole di "El Titan" Carlos Salcedo
A cura di Redazione Labaroviola
04 gennaio 2017 17:23
Il difensore della Fiorentina Carlo Salcedo, soprannominato "El Titan" è intervenuto a Televisa Deportes, parlando della prima parte di stagione con la sua nuova maglia viola:
“Nel mio futuro vorrei tanto che la Fiorentina eserciti il diritto di riscatto, e ovviamente spero che acquisti tutto il mio cartellino dal Chivas. Qui a Firenze posso crescere ancora e aiutare la mia squadra a raggiungere risultati importanti, come ad esempio la qualificazione in Champions League”.