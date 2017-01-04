Labaro Viola

Salcedo: "Voglio essere riscattato e raggiungere la Champions League con la Fiorentina"

Le parole di "El Titan" Carlos Salcedo

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 gennaio 2017 17:23
Salcedo: "Voglio essere riscattato e raggiungere la Champions League con la Fiorentina" -
News
Fiorentina
Labaroviola
Salcedo
Condividi

Il difensore della Fiorentina Carlo Salcedo, soprannominato "El Titan" è intervenuto a Televisa Deportes, parlando della prima parte di stagione con la sua nuova maglia viola:

“Nel mio futuro vorrei tanto che la Fiorentina eserciti il diritto di riscatto, e ovviamente spero che acquisti tutto il mio cartellino dal Chivas. Qui a Firenze posso crescere ancora e aiutare la mia squadra a raggiungere risultati importanti, come ad esempio la qualificazione in Champions League”.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok